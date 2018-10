Italien-Budget: Bürgereinkommen und frühere Pension

Rom (APA/AFP) - Die EU-Kommission hat Italien eine „beispiellose“ Abweichung von den europäischen Budgetregeln vorgeworfen und bis Montagmittag „Klarstellungen“ verlangt. Für das kommende Jahr sieht der Budgetentwurf ein Defizit von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung vor - deutlich mehr als die von der Vorgängerregierung versprochenen 0,8 Prozent. Die Kosten werden auf 37 Milliarden Euro veranschlagt, wodurch sich das Defizit um weitere 22 Milliarden Euro erhöhen würde.

Der Entwurf der rechts-populistischen Regierung in Rom sieht kostspielige Ausgaben unter anderem für die Einführung eines Bürgereinkommens, für Erleichterungen beim Pensionsantritt sowie für eine Amnestie für Steuersünder vor. Italien hat bereits jetzt die zweithöchste Gesamtverschuldung in der Eurozone - 131 Prozent der Wirtschaftsleistung - nach Griechenland und muss für seine Kreditaufnahme steigende Zinsen zahlen.

Die zentralen Punkte des „Volkshaushalts“, wie ihn die Koalitionsregierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und rechtsextremer Lega nennt:

DAS BÜRGEREINKOMMEN

Es ist eine Art Grundsicherung und gehörte zu den zentralen Wahlversprechen der Fünf Sterne. Der Partei zufolge würde das Vorhaben zehn Milliarden Euro kosten, andere Schätzungen rechnen mit deutlich höheren Kosten. Vorgesehen ist, dass Arbeitslose, arme Pensionisten und besonders Benachteiligte monatlich 780 Euro bekommen. Damit soll ihr Überleben gesichert und die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Empfänger sollen Italiener und Ausländer sein, die seit mindestens fünf Jahren legal in Italien leben.

STEUERMASSNAHMEN

Für Selbstständige und Handwerker, die weniger als 65.000 Euro Umsatz im Jahr machen, soll künftig ein einheitlicher Steuersatz (Flat Tax) von 15 Prozent gelten.

Eine teilweise Steueramnestie für Steuersünder soll zusätzliche Einnahmen bringen. Die Regierung rechnet für 2019 mit 2,2 Milliarden Euro.

PENSIONSREFORM

Für die Alterspension soll die „Quote 100“ eingeführt werden. Das heißt, der Pensionseintritt ist möglich, wenn das Alter und die Beitragsjahre zusammen die Summe 100 ergeben. Etwa 400.000 Italiener könnten demnach schon mit 62 Jahren in Pension gehen, weil sie schon mindestens 38 Beitragsjahre beisammen haben. Bisher liegt das gesetzliche Pensionsantrittsalter für Männer bei 65 Jahren.

Frauen können weiter mit 58 in Pension gehen, wenn sie abhängig beschäftigt sind und mindestens 35 Jahre Pensionsbeiträge gezahlt haben. Für weibliche Selbstständige liegt das Pensionsantrittsalter bei 59.

Die Regierung hofft, dass durch den früheren Pensionsantritt Arbeitsplätze frei werden, die Jüngere einnehmen können. Die Arbeitslosigkeit unter den 15- bis 34-Jährigen liegt bei fast 20 Prozent.

Die Pensionsmaßnahmen sollen im Februar in Kraft treten und nach Angaben von Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini im kommenden Jahr sieben Milliarden Euro kosten.

HILFE FÜR „BANKENOPFER“

Ein mit 1,5 Milliarden ausgestatteter Fonds soll kleinen Sparern zugutekommen, die durch Bankenpleiten oder Missmanagement von Finanzeinrichtungen Geld verloren haben.

INVESTITIONEN

Die Regierung will in den kommenden drei Jahren zusätzlich 15 Milliarden Euro für den „größten jemals in Italien aufgelegten öffentlichen Investitionsplan“ ausgeben, wie Regierungschef Giuseppe Conte sagte. Für Investitionen sind bereits 38 Milliarden Euro in den kommenden 15 Jahre vorgesehen.

KEINE ERHÖHUNG DER MEHRWERTSTEUER

Bisher war eine automatische Erhöhung der Mehrwertsteuer vorgesehen. Rom will diese automatische Steigerung nun kippen. Das bedeutet jährlich geringere Steuereinnahmen in der Höhe von 12,5 Milliarden Euro.

WENIGER AUSGABEN

Vorgesehen ist, die Ausgaben der Ministerien um jährlich 500 Millionen Euro zu verringern. Weitere 500 Millionen Euro sollen bei Flüchtlingen und Migranten eingespart werden.

Sogenannte „goldene Pensionen“ von mehr als 4.500 Euro netto im Monat sollen gesenkt werden. Nach Angaben aus der Fünf-Sterne-Bewegung lassen sich dadurch 330 Millionen Euro jährlich einsparen.

Die Glücksspielsteuern und die Abgaben bei Privatisierungen werden erhöht, was der Staatskasse im kommenden Jahr 640 Millionen Euro bescheren soll.