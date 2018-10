23-Jähriger in Tirol von Pärchen ausgeraubt

Aschau (APA) - Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag in Aschau (Bezirk Schwaz) auf der Zillertaler Dörferstraße von zwei Unbekannten ausgeraubt worden. Das Pärchen hatte einen hellen VW-Transporter quer auf die Fahrbahn gestellt. Als der 23-Jährige ausstieg, bedrohten sie ihn mit einer Waffe und stahlen ihm den Reisepass sowie einen dreistelligen Geldbetrag, sagte das Opfer vor der Polizei aus.

Der Serbe gab an, gegen 1.30 Uhr in südliche Richtung gefahren zu sein, als er auf Höhe des Angererweges den Transporter bemerkte. Er sei ausgestiegen, um seine Hilfe anzubieten, sei aber von dem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann gepackt und mit einer Waffe bedroht worden. In der Zwischenzeit habe eine ebenfalls 20 bis 30 Jahre alte Frau das Geld und den Reisepass aus dem Auto des 23-Jährigen gestohlen. Anschließend sei das Räuberpaar in Richtung Zell am Ziller davongefahren.

Der 23-Jährige wurde nicht verletzt, er erlitt jedoch einen Schock. Den Mann des Duos beschrieb er als etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, muskulös mit einer Glatze. Er trug Jeans und eine gelbe Jacke und sprach Wiener Dialekt. Die Frau wurde als etwa 1,65 Meter groß, schlank, mit dunklen zusammengebundenen Haaren beschrieben. Sie trug einen türkisblauen Rock und eine schwarzgraue Strickjacke. Zudem hatte sie eine Tätowierung am Hals.

Bei dem Transporter habe es sich eventuell um ein T4-Modell älteren Baujahrs in weiß oder grau gehandelt, gab der Serbe zu Protokoll. Im hinteren Bereich des Daches seien zusätzlich runde Leuchten montiert gewesen. Das Kennzeichen des Wagens dürfte laut Angaben des Opfers mit den Buchstaben „“ beginnen. Die Polizei bat um Zeugenhinweise unter 059133/7253.