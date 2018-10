Salvini beklagt Grenzüberschreitung der französischen Polizei

Rom (APA) - Der italienische Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini beklagt eine neue Grenzüberschreitung der französischen Polizei in Italien. Der Lega-Chef postete auf seiner Facebook-Seite ein Video, auf dem ein Auto der französischen Gendarmerie im italienischen Grenzdorf Claviere zu sehen ist. Aus dem Auto steigen drei Migranten aus.

„Zeugen aus der Gegend berichten, dass sich solche Szenen seit August wiederholen. Italien fordert Erklärungen. Macron antworte!“, schrieb Salvini auf Twitter. Er rief EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf, sich einzusetzen, um solchen Grenzüberschreitungen ein Ende zu setzen. „Es ist unannehmbar, dass man bei uns Hunderte Migranten mit Fahrzeugen der Gendarmerie ablädt, ohne dass jemand in Brüssel reagiert“, so Salvini am Samstag.

Ein ähnlicher Fall hatte sich laut Salvini bereits vergangene Woche abgespielt. Ein Mannschaftswagen der französischen Gendarmerie hatte die italienische Grenze überquert und mehrere illegal eingereiste Flüchtlinge nach Claviere gebracht. Der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi hatte deswegen den französischen Botschafter in Rom zu einem Gespräch einberufen. Die Präfektur des französischen Grenzdepartements Hautes-Alpes hatte den Vorfall am Montag als „Irrtum“ dargestellt, dessen Hintergründe noch geklärt werden müssten.

Seit Jahren werden an der italienisch-französischen Grenze Flüchtlinge aufgegriffen und abgewiesen. Seit dem Antritt der neuen rechtspopulistischen Regierung in Rom haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verschlechtert. Italien wirft Frankreich regelmäßig vor, Rom in der Flüchtlingsfrage im Stich zu lassen.