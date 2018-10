Parlamentswahl in Afghanistan bis Sonntag verlängert

Kabul (APA/dpa) - Aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten muss die Parlamentswahl in Afghanistan verlängert werden. Wie die Sprecherin der Unabhängigen Wahlkommission, Shaima Soroush, am Samstag sagte, sollen Wahllokale, die die für die Abstimmung nötigen Materialien erst am Vormittag erhalten hätten, am Abend vier Stunden länger geöffnet bleiben.

Wahllokale, die erst nach 13.00 Uhr Ortszeit (10.30 Uhr MESZ) beliefert würden, sollen auch am Sonntag öffnen. Ursprünglich sollte die Stimmabgabe am Samstag um 16.00 (Ortszeit) enden. Mit ersten Ergebnissen wird erst im November gerechnet.

Erste Wähler waren wieder nach Hause gegangen, nachdem Wahllokale auch Stunden nach offiziellem Wahlbeginn immer noch nicht geöffnet waren oder Geräte zur biometrischen Erfassung der Wähler nicht funktionierten. In mehreren Wahllokalen in Kabul kam es laut Behördenangaben zu Bombenexplosionen, auch in anderen Regionen wurden Zwischenfälle gemeldet.

Bei der Parlamentswahl bewerben sich mehr als 2.500 Kandidaten um 250 Sitze in der Wolesi Jirga (Haus des Volkes). Sie war aufgrund von Verzögerungen bei der Wahlrechtsreform über drei Jahre immer wieder verschoben worden. Die radikalislamischen Taliban hatten im Vorfeld zum Boykott der Wahl aufgerufen und mit Gewalt gedroht.