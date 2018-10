Linken-Chefin: Rot-Rot-Grün in Hessen würde nicht an uns scheitern

Berlin (APA/Reuters) - Ein rot-rot-grünes Bündnis nach der Landtagswahl in Hessen ist nach den Worten von Linken-Chefin Katja Kipping denkbar. „Eine mögliche Mitte-Links-Regierung wird in Hessen an uns nicht scheitern“, sagte Kipping in einem Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag-Ausgabe).

Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir will sich vorerst nicht festlegen, aber auch nichts ausschließen. „Erst nach Auszählung der Stimmen werden wir sehen, welche Partei wie stark ist, was rechnerisch geht und - noch wichtiger - was mit wem inhaltlich geht“, sagte Al-Wazir der Zeitung „Die Welt“. „Die Umfragen ändern sich momentan sehr stark, und Stimmungen sind noch keine Stimmen.“

Der Grünen-Politiker könnte Ministerpräsident in Hessen werden. Denn gut eine Woche vor der Wahl liefern sich SPD und Grüne in Umfragen von ARD und ZDF ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz hinter der CDU. Rechnerisch möglich wären demnach Dreierbündnisse aus Grünen, SPD und Linken oder auch aus SPD, Grünen und FDP. Eine Mehrheit für die amtierende schwarz-grüne Regierung ist in den Umfragen ungewiss.

Al-Wazir forderte in weiteren Interviews eine härtere Gangart der deutschen Regierung gegen die Autoindustrie. Sie müsse die Branche wegen des Diesel-Skandals stärker in die Pflicht nehmen. Die Industrie werde hier geschont, während der Verbraucher die Zeche zahle. „Und ich verstehe nicht, warum die Bundesregierung da nicht mehr Druck macht - aus falsch verstandener Rücksichtnahme“, sagte der hessische Wirtschaftsminister dem „General-Anzeiger“ und der „Rheinischen Post“. Katalysatoren zur Abgasreinigung müssten auf Kosten der Industrie nachgerüstet werden.