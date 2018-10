Großbrand in Tischlerei in OÖ - acht Feuerwehren im Einsatz

Schardenberg (APA) - In einer Tischlerei in Schardenberg (Bezirk Schärding) ist am Samstagvormittag ein Großbrand ausgebrochen. Die Zwischendecke in einer Lagerhalle von dem holzverarbeiteten Betrieb steht in Flammen, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr, Gerhard Mayer im Gespräch mit der APA. Acht Feuerwehren sind in den dichten Rauchschwaden im Einsatz.

Ein Atemschutztrupp war am Vormittag mit der Brandbekämpfung von innen beschäftigt und auch von außen wird gelöscht. „Wir werden das Dach aufschneiden“, sagte Mayer. Die ganze Isolierung habe Feuer gefangen. Auf das lagernde Holz sei der Brand nicht übergegangen. Es müsse verhindert werden, dass sich das Feuer auf andere Hallen ausbreite, betonte der Einsatzleiter. Wie der Brand entstanden ist, könne man noch nicht sagen.