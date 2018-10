Griechenland: Weg frei für Lösung im Namensstreit mit Mazedonien

Athen/Skopje (APA/Reuters) - Griechenland hat die Abstimmung des mazedonischen Parlaments zur Umbenennung des Landes begrüßt. Damit sei der Weg frei für eine Umsetzung der entsprechenden Vereinbarung zwischen den beiden Staaten, sagte Ministerpräsident Alexis Tsipras am Samstag. Dann könne das Nachbarland auch internationalen Organisationen beitreten, erklärte er unter Verweis auf die Europäische Union und die NATO.

Das Parlament in Skopje hatte am Freitag in der ersten von mehreren notwendigen Abstimmungen für die Umbenennung in „Republik Nordmazedonien“ gestimmt. Im Laufe des Prozesses müssen auch die Abgeordneten in Athen die Vereinbarung absegnen.