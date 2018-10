LGBTIQ-Rechte - Unterschwelliger „Backlash“ in Zentral- und Osteuropa

Wien (APA) - „Sieht man sich LGBTIQ-Rechte in europäischen Staaten auf einer Karte an, erkennt man eine klare Trennung zwischen Ost und West“, hat Czeslay Walek, Organisator von Pride Prag, am Freitag im Rahmen einer Konferenz in Wien festgestellt. Die Lage für die lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, intergeschlechtliche und queere Gemeinschaft verbessere sich im Westen immer weiter.

Im Osten gewinne hingegen das konservative Familienbild an Gewicht, so Walek. Selbst in Kroatien, wo sich die Lage der LGBTIQ-Gemeinschaft in den letzten Jahren stark verbessert habe und die offene Gewalt nahezu verschwunden sei, warnten Aktivisten vor einem „Backlash“. „Die Diskriminierung ist subtiler geworden. Das ist viel gefährlicher, weil man sich schwer wehren kann“, sagte Franko Dota, Organisator von Pride Zagreb.

Am gestrigen Freitag trafen sich LGBTIQ-Aktivisten aus Kroatien, Bosnien, Polen, Litauen und Österreich auf der Konferenz „Solidarity Wins. The Fight for LGBTIQ & Human Rights in Central & Eastern Europe“ im SPÖ-Pavillon am Heldenplatz. Sie diskutierten Strategien, wie die Situation in ihren Heimatländern verbessert werden könnte und welche Rolle Österreich als Brückenbauer dabei spielt. Denn es brauche mehr Austausch zwischen Ost und West, waren sich alle Teilnehmer einig.

Veranstaltet wurde die Konferenz vom Parlamentsklub der SPÖ, dem Karl-Renner-Institut und der SPÖ-Organisation SoHo (Sozialdemokratie & Homosexualität). Sie war der Auftakt für die zweitägige Generalversammlung von Rainbow Rose, dem LGBTIQ-Netzwerk der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE).

Die Aktivisten stellten viele Gemeinsamkeiten zwischen den Situationen ihrer Heimatstaaten fest, aber auch große regionale Unterschiede. In Bosnien sei es etwa bisher nicht möglich, Pride-Paraden zu organisieren. Zu groß sei das Unwohlsein der LGBTIQ-Gemeinschaft, sich öffentlich zu zeigen, sagte die bosnische Aktivistin Dayana Basic. „Es ist sehr schwierig, sich in meinem Land zu outen“, so Basic. Auch hätte eine Studie ergeben, dass über 80 Prozent der Menschen mit LGBTIQ-Orientierung Diskriminierungen nicht bei der Polizei melden würden. Wenn sie Veranstaltungen organisiere, müsse sie immer zusätzlich private Sicherheitskräfte bezahlen - auf die Polizei könne sie sich nicht verlassen, sagte Basic.

Jedoch gehe es bergauf. Etwa sei vor einigen Stunden bekannt geworden, dass das bosnische Innenministerium beschlossen habe, eine Arbeitsgruppe einzurichten, um am Thema gleichgeschlechtliche Ehen zu arbeiten, sagte sie.

Ein wichtiges Argument für die Arbeit bosnischer Aktivisten sei, dass die Auflagen der EU-Erweiterungsverhandlungen in Bezug auf Menschenrechte und Gleichheit erfüllt werden müssten. So könne erfolgreich Druck erzeugt werden. „Was mir außerdem sehr hilft, ist die internationale Hilfe, die ich von Schwester-Parteien bekomme“, sagte sie. Mehr transnationale Solidarität und Unterstützung seien wichtig.

Dies gelte umso mehr, da konservative und nationalistische Bewegungen immer stärker werden, sagte Dota, Hauptredner der Konferenz. Er schilderte die Entwicklung in Kroatien, wo klerikale Kräfte weiter an Einfluss gewinnen. Jahrelang habe die Zivilgesellschaft die soziale Erziehung großteils der Kirche überlassen. Dies habe dazu geführt, dass vor allem junge Menschen Forderungen unterstützten, die traditionelle Mann-Frau-Familie als einziges Beziehungsmodell zu akzeptieren. Die größte Bewegung heiße „U ime obitelji“, auf Deutsch „Im Namen der Familie“.

„Man würde denken, unsere Gesellschaft sollte heute liberaler sein - aber nein“, sagte Andreas Schieder, Spitzenkandidat der SPÖ für die Europawahl in Österreich 2019 und außenpolitischer Sprecher der Partei. Viele Europäer würden wegen des Drucks der Gesellschaft auch heute noch ein anderes Leben führen, als sie eigentlich wollen. „In vielen europäischen Gesellschaften, Staaten und Parlamenten werden Entscheidungen gefällt, die vieles infrage stellen: Minderheitenrechte, Demokratie, Pressefreiheit und auch Regenbogen-Themen geraten immer mehr unter Druck“, sagte er. Die Sozialdemokratie müsse sich hier stark einsetzen.

Die Aktivisten bestätigten, dass sie nur wenig Unterstützung von sozialdemokratischen Parteien in ihren Ländern erhielten und wünschten sich mehr Engagement. So etwa in Tschechien, nannte Walek ein Beispiel. Dort würde in zwei Wochen im Parlament über Gleichberechtigung bei Eheschließungen abgestimmt. „Ruft eure sozialdemokratischen Abgeordneten im Europäischen Parlament an und sagt ihnen, sie sollen ihre tschechischen Kollegen dazu bewegen, für mehr Gleichheit zu stimmen“, schlug er vor, weil bisher keine Unterstützung von den sozialdemokratischen Abgeordneten gekommen sei.

Auf stärkeren Druck von außen hofft auch der polnische Aktivist Jakub Szymik. „LGBTIQ-Rechte nach Polen zu bringen, ist Teil des demokratischen Pakets, das Polen jetzt so dringend braucht“, sagte er.