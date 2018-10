Nahles will deutsche Sozialdemokraten aus Umfragetief herauskämpfen

Berlin (APA/Reuters) - SPD-Chefin Andrea Nahles hat ihre Partei aufgerufen, sich von dem Wahldebakel in Bayern und schlechten Umfragewerten nicht lähmen zu lassen. Auf einer Landesvertretersammlung der rheinland-pfälzischen SPD in Ochtendung mahnte Nahles am Samstag dazu, die Kräfte nun auf den Landtagswahlkampf im benachbarten Hessen zu konzentrieren.

„Gucken wir jetzt wie die Kaninchen auf die Schlange? Oder sehen wir das als Herausforderung, auch an uns selbst?“ sagte Nahles. „Ich bin entschlossen, den Rücken geradezumachen, die Ärmel hochzukrempeln und nun wieder zu kämpfen.“

Nahles verwies auf das „sehr schlechte“ Wahlergebnis in Bayern, wo die SPD auf unter zehn Prozent halbiert worden war, und die „sehr schlechten Umfragen“ im Bund, in denen die SPD bei 14 Prozent liegt. Ursachen für den Absturz ihrer Partei nannte die SPD-Chefin nicht. Sie verwies aber auf Weichenstellungen in der Pensions- und Gesundheitspolitik wie auch im Teilzeitrecht, die von der SPD in der Regierung durchgesetzt worden seien. „Liebe Leute, es spricht nur keine Sau darüber“, sagte Nahles.

Auch bei der mit der Agenda 2010 eingeführten Hartz-IV-Grundsicherung gebe es „Renovierungsbedarf“, räumte Nahles ein. Sie wolle aber keine Vergangenheitsdebatte. „Guckt nicht nach hinten, guckt nach vorne“, rief sie ihre Partei auf.