19-jähriger Steirer von der Polizei als Dealer ausgeforscht

Weiz (APA) - Die steirische Polizei hat einen 19 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Weiz als Suchtgiftdealer ausgeforscht. Wie die Polizei am Samstag in einer Aussendung bekannt gab, wurde der Mann am Donnerstag am Bahnhof Weiz beim Verkauf von Marihuana auf frischer Tat ertappt.

Monatelang hatten die Beamten ermittelt, am Donnerstag schlugen sie dann zu und nahmen den 19-Jährigen fest. Bei einer Hausdurchsuchung und einer Nachschau in seinem Auto fanden die Polizisten rund 100 Gramm Marihuana und eine geringe Menge LSD. Der Mann gestand, im Lauf dieses Jahres an diverse Abnehmer im Raum Weiz und Gleisdorf mehrere 100 Gramm Marihuana sowie ab und zu etwas LSD verkauft zu haben. Der 19-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.