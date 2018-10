Fall Khashoggi - SPD fordert gemeinsame Reaktion europäischer Staaten

Berlin/Istanbul (APA/Reuters/AFP) - Die SPD fordert eine „deutliche, unverzügliche und gemeinsame Reaktion europäischer Regierungen“ auf das Eingeständnis Saudi-Arabiens, dass der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi im Konsulat des Königreichs in der Türkei getötet worden sei. „Die brutale Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi sprengt jede Vorstellungskraft“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich.

„Die bisherigen Indizien lassen vermuten, dass die veröffentlichte Version mehr als unglaubwürdig ist“, erklärte er am Samstag in Berlin. Zuvor hatten Vertreter der deutschen Opposition Zweifel daran ausgedrückt.

Mützenich kritisierte in diesem auch Zusammenhang US-Präsident Donald Trump, der die Darstellungen aus Riad als glaubwürdig bezeichnet hatte. „Dass der US-Präsident die offizielle Version willfährig akzeptiert hat, schadet erneut einer ehemals erfolgreichen Praxis gemeinsamer und abgestimmter Reaktionen zwischen Verbündeten.“

Mützenich forderte deutsche Unternehmen auf, die geplante Investitionskonferenz in Saudi-Arabien zu boykottieren. Es sei „unter diesen Umständen auch unvorstellbar, dass hochrangige deutsche Wirtschaftsvertreter nächste Woche nach Riad reisen“.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), bezeichnete die Tötung Khashoggis als „nicht hinnehmbare Menschenrechtsverletzung“. Wer Regimekritiker „auslöscht“, trete elementarste Menschenrechte mit Füßen. „Die internationale Staatengemeinschaft muss solchem Handeln - noch dazu auf ausländischem Boden - entschieden entgegentreten.“

Hardt forderte „eine vollständige und lückenlose Aufklärung“ von Khashoggis Tod. Zugleich zeigte er sich überzeugt, „dass der saudische König offenbar ein Interesse an Aufklärung hat“. Saudi-Arabien sei „ein Schlüsselstaat in der Region des Nahen und Mittleren Ostens“, betonte Hardt. Stabile Beziehungen zu dem Land seien in deutschem Interesse. „Sollte sich allerdings herausstellen, dass saudische Regierungsstellen in den Mord an Khashoggi involviert sind, werden wir über geeignete Maßnahmen diskutieren müssen.“

Die Staatsanwaltschaft in Riad hatte am Samstag mitgeteilt, Khashoggi habe im Konsulat in Istanbul Leute getroffen, mit denen es einen Kampf gegeben habe. Dabei sei der Journalist, der zuletzt in den USA lebte und Kolumnist der „Washington Post“ war, umgekommen. Im Zusammenhang damit habe es bereits Festnahmen und Entlassungen gegeben.

Türkische Medien berichteten dagegen unter Berufung auf Tonaufnahmen aus dem Konsulat, Khashoggi seien bei einem Verhör die Finger abgetrennt worden. Er sei später enthauptet und zerstückelt worden.

Khashoggi wollte am 2. Oktober im Konsulat Dokumente für seine bevorstehende Hochzeit holen. Seitdem galt er als vermisst. Die türkischen Behörden gingen davon aus, dass er in dem Konsulat getötet und seine Leiche fortgeschafft wurde. Saudi-Arabien hatte dies zunächst zurückgewiesen und erklärte, der Journalist habe das Konsulat wieder verlassen. Khashoggis türkische Verlobte Hatice Cengiz brachte via Twitter ihre Trauer zum Ausdruck und fragte nach dem Verbleib des Leichnams.