Fußball: Köln und Fürth weiter auf Aufstiegskurs, Dovedan traf

Madrid (APA/dpa) - Der 1. FC Köln und Greuther Fürth bleiben in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga auf Aufstiegskurs. Köln kam am Samstag in der 10. Runde allerdings bei Kiel über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus, ÖFB-Teamspieler Louis Schaub musste in der 38. Minute zudem verletzt ausgetauscht werden. Mit 20 Punkten führt man einen Zähler vor Greuther Fürth, das mit Lukas Gugganig in Bielefeld 3:2 (0:2) siegte.

Fünf Punkte hinter dem Tabellenführer liegt Heidenheim, das auch dank des dritten Saisontreffers von Nikola Dovedan den Aufsteiger Magedburg mit 3:0 (2:0) schlug. Am Sonntag hatten sowohl der HSV als auch Union Berlin die Chance, mit Köln punktemäßig gleichzuziehen.