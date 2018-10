Tischtennis: Krisztian Gardos holte Bronze bei Para-WM

Celje (APA) - Der Tiroler Krisztian Gardos hat bei der Tischtennis-Para-WM in Celje (SLO) die Bronzemedaille geholt. Nach Siegen in der Vorrunde und im Viertelfinale unterlag der durch eine Hüftarthrose beeinträchtigte 42-Jährige dem Titelverteidiger Patryk Chojnowski in der Vorschlussrunde mit 0:3. Gegen den Polen war für Gardos auch bei den Paralympics 2016 in Rio im Halbfinale Endstation gewesen.