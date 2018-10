Fußball: Real Madrids Krise 2 - Lopetegui denkt nicht an Rücktritt

Madrid (APA) - Trotz der andauernden Krise denkt Real Madrids Trainer Julen Lopetegui nicht an einen Rücktritt. „Das ist das Letzte, an das ich denke“, erklärte er nach der 1:2-Heimniederlage gegen Levante am Samstag. „Ich bin motivierter als je zuvor und glaube mehr als je zuvor an dieses Team“, sagte Spaniens Ex-Teamcoach. „Es ist klar, dass die Niederlage unverdient war.“