Eisschnelllauf: Vanessa Herzog holte drei Meistertitel

Inzell (APA) - Vanessa Herzog hat sich am Samstag in Inzell die Eisschnelllauf-Meistertitel über 500 und 1.000 m gesichert. Über 500 m gewann die Weltcupsiegerin in 37,79 Sekunden vor Viktoria Schinnerl und Anna Petutschnigg, die längere Distanz entschied sie in 1:15,46 Minuten überlegen vor Schinnerl und Katharina Thien für sich. Damit lag Herzog auch in der Sprint-Gesamtwertung vor Schinnerl und Thien voran.

Die 23-jährige Wahl-Kärntnerin wird sich in der am 16. November in Japan startenden Weltcup-Saison auf diese zwei Strecken konzentrieren.