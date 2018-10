„Steppenwind“: Flugzeugabsturz im Nordburgenland als Übungsszenario

Neusiedl am See (APA) - Ein Chemieunfall in einer Schule, ein abgestürztes Kleinflugzeug und ein schwerer Verkehrsunfall haben am Samstag 350 Einsatzkräfte aus dem ganzen Burgenland im Bezirk Neusiedl am See in Atem gehalten. Im Zuge der groß angelegten Übung „Steppenwind“ probten Rotes Kreuz und Feuerwehr in Zusammenarbeit mit Polizei und Bezirkshauptmannschaft drei Katastrophenszenarien.

Der spektakulärste Teil der Übung fand unter den Augen von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) am Nachmittag in Gols statt: Ein Kleinflugzeug war in eine Gruppe Erntehelfer in einen Weingarten gestürzt. Rettung und Feuerwehr mussten das in Brand geratene Wrack löschen und eine zweistellige Zahl Verletzter - dargestellt durch realistisch geschminkte Freiwillige - versorgen.

Damit nicht genug, kam es kurz darauf unweit der Absturzstelle aufgrund von Schaulustigen zu einem Verkehrsunfall mit einer Fahrradgruppe. Durch dieses gesplittete Szenario sollte vor allem die Koordination und die Ressourceneinteilung der Einsatzkräfte auf die Probe gestellt werden, erklärte Tobias Mindler vom Roten Kreuz.

Bereits am Vormittag hatten Feuerwehr und Rettung im Gymnasium Neusiedl am See einen Chemieunfall geübt. Im Chemiesaal hätten sich zwei Substanzen vermischt. Rund 50 Schüler und Lehrer hätten daraufhin über Reizungen der Augen und Schleimhäute geklagt, so die Übungsannahme. Die Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen habe im Vormittagsszenario gut geklappt, sagte Sandra Nestlinger vom Roten Kreuz auf APA-Anfrage. Es gebe jedoch immer Verbesserungsmöglichkeiten in punkto Raumaufteilung und Effizienz.

Auch bei der Feuerwehr könne man Lehren aus der Übung ziehen. So wäre es etwa in den schweren Schutzanzügen kaum möglich gewesen, Berge-Griffe bei den Opfern anzuwenden, räumte Feuerwehrkommandant Ronald Szankovich ein. „Bei zukünftigen Einsätzen dieser Art werden wir auf jeden Fall Berge-Gerät mitnehmen“.