Fall Khashoggi - Berlin: Saudische Angaben reichen nicht

Berlin/Istanbul (APA/Reuters) - Die deutsche Bundesregierung hält die saudi-arabischen Angaben zum Tod des Journalisten Jamal Khashoggi für nicht ausreichend. Deutschland erwarte von Saudi-Arabien Transparenz im Hinblick auf die Todesumstände und die Hintergrunde, erklärten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas in einer gemeinsamen Stellungnahme am Samstag.

Verantwortliche müssten zur Rechenschaft gezogen werden. „Die vorliegenden Angaben zu den Abläufen im Konsulat in Istanbul sind nicht ausreichend.“ Die Bundesregierung verurteile die Tat in aller Schärfe. Khashoggis Verlobter und seinen Angehörigen sowie Freunden sprach die Bundesregierung ihr Mitgefühl aus.

Nach wochenlangem Dementi hat Saudi-Arabien eingestanden, dass Khashoggi im Konsulat des Königreiches in der Türkei getötet wurde. Khashoggi, der zuletzt in den USA lebte, wollte am 2. Oktober im Konsulat Dokumente für seine bevorstehende Hochzeit holen. Seither galt er als vermisst. Die türkischen Behörden gingen davon aus, dass er in dem Konsulat getötet und seine Leiche fortgeschafft wurde. Saudi-Arabien hatte dies zunächst zurückgewiesen.

Die türkische Regierungspartei AKP versprach unterdessen im Fall Khashoggi Aufklärung. Die Türkei werde herausfinden, was passiert sei, daran solle niemand zweifeln, sagte AKP-Sprecher Ömer Celik am Samstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Das sei auch der Wille von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Man wolle eine unabhängige Untersuchung durchführen. „Wir beschuldigen niemanden im Voraus, aber wir sind nicht dazu bereit, etwas zu verbergen.“

Auch Vize-Parteichef Numan Kurtulmus betonte, die Türkei werde keine Vertuschung zulassen. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, aber man werde die Beweise, die man habe, veröffentlichten, sagte er nach Angaben von Anadolu. Es handle sich um eine „außerordentlich scheußliche und entsetzliche Angelegenheit“, sagte er demnach. „Es ist nicht möglich für die saudische Regierung, sich aus diesem Verbrechen herauszuwinden, wenn es bestätigt wird.“