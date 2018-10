Fußball: LASK nur 1:1 im Heimspiel 2 - Meinungen

Pasching (APA) - Meinungen zum Spiel LASK - Altach (1:1):

Oliver Glasner (LASK-Trainer): „Das sind natürlich zwei verlorene Punkte für uns. Wir waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben es verabsäumt, nach dem 1:0 den Sack zuzumachen. Chancen dafür waren genug da. Doch ich bin nicht enttäuscht, die Leistung hat wieder gestimmt. Es ist halt schade, wir brauchen wieder die Effizienz, die wir am Anfang der Saison hatten, und auch eine gewisse Leichtigkeit beim Torschuss. Wenn ich sehe, dass wir in den letzten beiden Spielen in Innsbruck und heute 45:6-Torschüsse hatten und nur ein Punkt haben, dann ist das fast schon skurril.“

Joao Victor (LASK-Torschütze): „Fußball ist manchmal unerklärbar. Warum wir vor dem heutigen Tor fünf Halbzeiten kein Tor gemacht haben, ist schwer zu sagen. Chancen waren ja genug da. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten. Die Leistung hat gestimmt, nur die Punkteausbeute und die Effizienz fehlen derzeit.“

Werner Grabherr (Altach-Trainer): „Alles in allem ist es ein glücklicher Punkt für uns. Mit der ersten Halbzeit war ich zufrieden, zumal wir auch kurz vor der Pause eine Riesenchance hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir es der Heimmannschaft zu einfach gemacht und dem LASK zu viele Chancen eingeräumt. Doch wir haben nie aufgegeben, und deshalb bin ich mit dem Punkt auch sehr zufrieden.“

Kristijan Dobras (Altach-Torschütze): „Für mich spielt der LASK den besten Fußball in Österreich. Wir haben dennoch den Punkt verdient, weil wir immer an uns geglaubt haben. Du brauchst beim LASK auch etwas Glück. Wir hatten am Anfang der Saison weniger Glück, heute kam es uns zugute. Wir wollen auf die letzten Erfolge einschließlich dem heutigen aufbauen. Wir wollen wieder das alte Altach werden - wie letztes Jahr in der Hinrunde.“