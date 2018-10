Fußball: Innsbruck fügte Salzburg 2 - Meinungen

Salzburg (APA) - Stimmen zu Salzburg - Wacker Innsbruck (1:1):

Marco Rose (Trainer Salzburg): „Es war eine ordentliche Leistung meiner Mannschaft mit guten Ballaktionen. Wir waren über 90 Minuten sehr dominant. Dann konnten wir das Tiroler Bollwerk brechen, in der Freude haben wir allerdings vergessen, konsequent zu verteidigen. Innsbruck hat sich mit der engagierten Leistung den Punkt redlich verdient, genauso wie wir es uns verdient hätten, das Spiel zu gewinnen.“

Karl Daxbacher (Trainer Wacker Innsbruck): „Es war ein Dauerdruck von Salzburg und es stellte sich nur die Frage, ob wir dem standhalten. Wir wussten aber auch, dass jede Mannschaft, auch wenn sie noch so unterlegen ist, zwei, drei Torchancen haben wird, und eine haben wir mit einem Geniestreich genützt. Salzburg hat bisher alle zehn Spiele gewonnen, deshalb ist es ein ganz großer Erfolg für uns. Vor allem auf die kämpferische und läuferische Leistung bin ich sehr stolz. Wir haben etwas defensiver gespielt mit der Fünferkette, das ist sicher nicht schön anzuschauen, noch dazu, wo ich für den offensiven Fußball bin. Aber in der jetzigen Situation brauchen wir Punkte und Resultate. Spielerisch müssen wir in Zukunft viel besser werden.“