Innsbruck (APA) - Nicol Ruprecht hat sich am Samstag in Innsbruck neuerlich den österreichischen Mehrkampf-Meistertitel in der Rhythmischen Gymnastik geholt. Die 26-jährige Tirolerin siegte überlegen mit 67,900 Punkten und sicherte sich damit den sechsten Mehrkampf-Titel in Serie bzw. den gesamt 31. Staatsmeistertitel.

Ruprecht, die national in Einzelbewerben seit 2013 ungeschlagen ist, gewann vor Lisa Hofmann und Julia Meder.