Fußball: Rapids EL-Gegner Villarreal holte Heim-1:1 gegen Atletico

Villarreal (APA) - Villarreal hat fünf Tage vor dem Europa-League-Heimduell mit Rapid einen Achtungserfolg eingefahren. Der Club erreichte am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft vor eigenem Publikum gegen Vizemeister Atletico Madrid ein 1:1 und verbesserte sich dadurch zumindest vorerst auf Platz 14.

Atletico ging in der 51. Minute durch Filipe Luis in Führung, Villarreal gelang in der 65. Minute dank Mario Gaspar der Ausgleich, womit die Madrilenen den Sprung an die Tabellenspitze verpassten.