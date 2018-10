Südtiroler wählen Landtag neu

Bozen (APA) - In Südtirol wird am Sonntag der Landtag neu gewählt. Rund 420.000 Menschen sind wahlberechtigt, 35.000 davon haben sich als Briefwähler registrieren lassen. Wahlschluss ist um 21.00 Uhr, danach beginnt die Auszählung. Mit einem vorläufigen Endergebnis ist in der Nacht auf Montag bzw. Montag früh zu rechnen.

Um die Gunst der Wähler rittern 14 Listen mit insgesamt 420 Kandidaten. Die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) unter Landeshauptmann Arno Kompatscher, die vor fünf Jahren mit 45,7 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis einfuhr, stellt aktuell 17 der insgesamt 35 Mandatare. Die Wahlbeteiligung lag 2013 bei 77,7 Prozent.