Fußball: Messi erst Torschütze, dann verletzt out

Barcelona (APA) - Lionel Messi ist am Samstag beim Spiel seines Clubs Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft gegen Sevilla früh mit einer Armverletzung ausgeschieden. Der Argentinier verletzte sich in der 17. Minute nach einem Kontakt mit einem Gegenspieler beim Aufprall auf den Rasen im Bereich des Ellbogens und wurde in der 26. Minute ausgewechselt.

Zuvor hatte Messi das 1:0 durch Coutinho vorbereitet (2.) und das 2:0 selbst erzielt (12.). Der Zeitpunkt der Verletzung wäre für den Superstar und Barcelona äußerst ungünstig, am kommenden Sonntag steht der Clasico gegen Real Madrid auf dem Programm.