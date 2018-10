Schwimmen: Rothbauer gewann in Brünn über 50 m Brust

Brno (Brünn) (APA) - Christopher Rothbauer hat am Samstag beim Schwimm-Meeting in Brünn (Brno) am Vormittag in 26,84 Sekunden einen österreichischen Kurzbahn-Rekord über 50 m Brust aufgestellt und am Nachmittag in 26,85 das Finale gewonnen. Elena Guttmann über 50 m und 200 m Brust sowie Lena Grabowski über 200 m Rücken haben das WM-Limit erbracht.