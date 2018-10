Fall Khashoggi - „Washington Post“ hält Saudi-Darstellung für Lüge

Washington (APA/dpa) - Die „Washington Post“ hält die Darstellung Saudi-Arabiens zum gewaltsamen Tod ihres Kolumnisten Jamal Khashoggi für eine Lüge und Vertuschungsaktion.

„Die Regierung von Saudi-Arabien hat in den fast drei Wochen, seit Jamal Khashoggi in ihrem Istanbuler Konsulat verschwunden ist, wiederholt und beschämend eine Lüge nach der anderen angeboten“, erklärte der Herausgeber der Zeitung, Fred Ryan, am Samstag in einer Mitteilung. „Sie legen keine Beweise vor und erwarten jetzt, dass die Welt entgegen aller Erkenntnisse glaubt, dass Jamal in einem Kampf gestorben sei, der auf eine Diskussion folgte. Das ist keine Erklärung; das ist Vertuschung.“

Auf massiven Druck hin hatte die autoritäre Staatsführung Saudi-Arabiens die Tötung Khashoggis im Istanbuler Konsulat eingeräumt - demnach kam der 59-Jährige bei einer Schlägerei um.

Khashoggi war saudischer Staatsbürger und war im vergangenen Jahr ins Exil in die USA gegangen. Dort schrieb er unter anderem eine Kolumne für die „Washington Post“.