Ski alpin: Weltcup-Kalender der Saison 2018/19

Sölden (APA) - Der alpine Ski-Weltcup-Kalender für den Winter 2018/19:

~ DEN A SG RTL SL AC PAR --------------------------------------------------------- 27.10. Sölden RTL 17.11. Levi (FIN) SL 24./25.11. Killington (USA) RTL SL 30.11.-2.12. Lake Louise (CAN) A/A SG 08./09.12. St. Moritz (SUI) SG PSL 14.-16.12. Val d‘Isere (FRA) A SG AC (A+SL) 21./22.12. Courchevel (FRA) RTL SL 28./29.12. Semmering RTL SL 1.1. Oslo (NOR) CE 5.1. Zagreb (CRO) SL 8.1. Flachau SL* 12./13.1. St. Anton A SG 15.1. Kronplatz (ITA) RTL 19./20.1. Cortina d‘Ampezzo (ITA) A SG 26./27.1. Garmisch-P. (GER) A SG 1./2.2. Maribor (SLO) RTL SL 19.2. Stockholm (SWE) CE 23./24.2. Crans Montana (SUI) A AC (A+SL) 2./3. Rosa Chutor/Sotschi (RUS) A SG 8./9.3. Spindleruv Myln (CZE) RTL SL 13.-17.3. Soldeu (AND) A SG RTL SL NTE

---------------------------------------------------------- 21 Orte mit 40 Bewerben 9 8 8 9 2 1+2+1

HERREN A SG RTL SL AC PAR ----------------------------------------------------------- 28.10. Sölden RTL 18.11. Levi (FIN) SL 24./25.11. Lake Louise (CAN) A SG 30.11.-2.12. Beaver Creek (USA) A SG RTL 08./09.12. Val d‘Isere (FRA) RTL SL 14./15.12. Gröden (ITA) A SG 16./17.12. Alta Badia (ITA) RTL PRTL* 22.12. Madonna di Campiglio (ITA) SL* 28./29.12. Bormio (ITA) A SG 1.1. Oslo (NOR) CE 6.1. Zagreb (CRO) SL* 12./13.1. Adelboden (SUI) RTL SL 18.-20.1. Wengen (SUI) A SL AC (A+SL) 25.-27.1. Kitzbühel A SG SL 29.1. Schladming (GER) SL* 2./3.2. Garmisch-P. (GER) A RTL 19.2. Stockholm (SWE) CE 22.-24.2. Bansko (BUL) SG RTL AC (SG+SL) 2./3.3. Kvitfjell (NOR) A SG 9./10.3. Kranjska Gora (SLO) RTL SL 13.-17.3. Soldeu (AND) A SG RTL SL NTE

----------------------------------------------------------- 21 Orte mit 42 Einzel-Bewerben 9 8 9 10 2 1+2+1

A: Abfahrt SG: Super-G RTL: Riesentorlauf SL: Slalom AC (A+SL): Alpine Kombination mit Abfahrt und Slalom AC (SG+SL): Alpine Kombination mit Super-G und Slalom NTE: Teambewerb CE: City-Event PSL = Parallel-Slalom PRTL: Parallel-Riesentorlauf *: Flutlichtbewerb ~ ( ????)