Auto flog über Bach: Zwei Männer bei Alkounfall in OÖ verletzt

Inzersdorf i. Kremstal (APA) - Ein 25-jähriger polnischer Arbeiter hat am Freitagabend betrunken einen schweren Autounfall auf der Pyhrnpass Bundesstraße in Inzersdorf im Kremstal (Bezirk Kirchdorf an der Krems) verursacht. Der Pkw wurde über einen Bach katapultiert und fällte eine zwei Meter hohe und 25 Zentimeter dicke Fichte in einem Garten, wobei der Motorblock aus dem Auto gerissen wurde, berichtete die Polizei OÖ.

Der Mann kam gegen 19.00 Uhr mit seinem Pkw in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, rammte einen Leitpflock und schleuderte zunächst hundert Meter über eine Wiese. Nachdem das Auto über den Bach katapultiert wurde und den Baum fällte, blieb es völlig zerstört im Straßengraben liegen. Der 25-jährige Lenker wurde bei dem Unfall leicht, sein 27-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Polen, schwer verletzt. Die beiden wurden vom Notarzt und der Rettung Kirchdorf erstversorgt und ins Landeskrankenhaus Kirchdorf gebracht. Der Alkotest ergab bei dem Lenker einen Wert von 1,24 Promille.