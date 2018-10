20-Jährige in Zell am See getötet 2 - Obduktion angeordnet

Zell am See (APA) - Es gebe derzeit noch keine Hinweise, wer der Täter sei oder was die Hintergründe der Tat betreffe, sagte Polizeisprecherin Verena Rainer. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der Leiche angeordnet.

„Um 21.30 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein“, sagte Rainer. Hausbewohner hatten die Einsatzkräfte verständigt. Die 20-Jährige hatte in dem Haus in Zell am See gewohnt. Am Tatort wurden Patronenhülsen und Projektile sichergestellt. Die Polizei befragte die Nachbarn und die Familie der Toten.