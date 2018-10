Tennis: Erster ATP-Turniersieg für Griechen Tsitsipas

Stockholm (APA) - Der Grieche Stefanos Tsitsipas hat am Sonntag seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert. Der 20-jährige Weltranglisten-16. gewann das Finale in Stockholm gegen den Letten Ernests Gulbis 6:4,6:4. Tsitsipas hatte in diesem Jahr schon die Endspiele in Barcelona und Toronto erreicht, beide aber gegen den spanischen Superstar Rafael Nadal verloren.