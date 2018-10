Formel 1: Verstappen verliert in Austin-Startaufstellung 5 Plätze

Austin (Texas) (APA/AFP) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen geht voraussichtlich nur vom 18. Startplatz aus in den Formel-1-Grand Prix der USA in Austin. Grund ist eine Rückversetzung um fünf Plätze wegen eines unerlaubten Getriebewechsels am RB14 des Niederländers. Verstappen hatte Samstag am zweiten Qualifikations-Abschnitt wegen einer beschädigten Radaufhängung nicht teilnehmen können.