Triathlon: Vilic Achte beim Sprint-Weltcup in Ecuador Achte

Salinas (APA) - Sara Vilic hat am Sonntag beim Sprint-Weltcup der Triathleten (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) in Salinas/Ecuador mit Platz acht für das beste österreichische Resultat gesorgt. Ihre Teamkollegin Lisa Perterer landete in 58:58 Minuten nur eine Sekunde hinter Vilic auf Platz elf. Der Sieg ging an Julija Jelistratowa aus der Ukraine, die nach 58:19 Minuten das Ziel erreicht hatte.

Bei den Männern gewann der Spanier David Castro Fajardo in 52:21 Minuten. Lukas Hollaus (52:49) wurde 13., Lukas Pertl (53:22) landete auf dem 30. Rang.