Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund vier Punkte über dem Schluss-Stand vom Freitag (3.228,04) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.205 und 3.260 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.242,00 Punkten aus.

Marktteilnehmer rechnen mit einem eher ruhigen Wochenbeginn. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn und auch von konjunktureller Seite werden heute keine nennenswerten Impulse erwartet. Zudem lieferten die Übersee-Börsen keine klaren Vorgaben.

Im Fokus der Anleger werden wohl auch zu Wochenbeginn der Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien sowie die Brexit-Verhandlungen stehen. Nach Ansicht der britischen Premierministerin Theresa May ist das Brexit-Abkommen zu 95 Prozent fertig. Seit dem informellen EU-Gipfel in Salzburg im vergangenen Monat seien „wichtige Fortschritte“ etwa bei Themen wie Sicherheit und Transport gemacht worden, heißt es in einer Stellungnahme Mays.

Im Streit um den italienischen Haushaltsplan muss die Regierung in Rom heute eine Stellungnahme bei der EU-Kommission einreichen. Brüssel hatte Italien eine „beispiellose“ Abweichung von den europäischen Haushaltsregeln vorgeworfen und bis Montagmittag „Klarstellungen“ verlangt. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte will sich um 12.00 Uhr bei einer Pressekonferenz in Rom äußern.

Am Freitag hatte der ATX um 1,03 Prozent schwächer bei 3.228,04 Punkten geschlossen. Der heimische Leitindex hatte zunächst noch im Plus eröffnet. Bereits im Frühhandel drehte er jedoch ins Minus und rutschte immer tiefer in die Verlustzone. Auch freundliche US-Börsen konnten keinen Stimmungsumschwung mehr am heimischen Aktienmarkt auslösen. Auf Wochensicht verzeichnete der ATX jedoch dennoch ein Plus von 0,8 Prozent.

Auf Unternehmensseite rückte Mayr-Melnhof in den Mittelpunkt. Das Schachtel- und Verpackungshersteller übernimmt den oberösterreichischen Zigarettenindustriezulieferer Tannpapier um rund 275 Mio. Euro. Die Aktien setzten sich mit einem Plus von 2,00 Prozent auf 112,20 Euro an die Spitze des ATX Prime.

Belastet wurde der ATX von den starken Abschlägen einiger Index-Schwergewichte. Kursabschläge von mehr als drei Prozent verzeichneten sowohl voestalpine (minus 3,71 Prozent auf 35,30 Euro) als auch Raiffeisen (minus 3,19 Prozent auf 23,95 Euro).

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Mayr-Melnhof +2,00% 112,20 Euro Verbund +1,38% 41,02 Euro BAWAG +1,31% 38,60 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ Zumtobel -5,04% 7,91 Euro voestalpine -3,71% 35,30 Euro Raiffeisen Bank International -3,19% 23,95 Euro ~

