Formel 1: Endstand Grand Prix der USA mit WM-Wertungen

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA325 vom 21.10.2018 müssen die Ergebnisse und die WM-Wertungen nach den Disqualifikationen von Esteban Ocon (ursprünglich 8.) und Kevin Magnussen (9.) korrigiert werden. --------------------------------------------------------------------- ~ Wien/Austin (Texas) (APA) - Endstand des Formel-1-Grand-Prix der USA am Sonntag in Austin nach 56 Runden zu je 5,513 km (Renndistanz 308,405 km) sowie die WM-Wertungen nach dem 18. von 21 Saisonrennen:

~ 1. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 01:34:18,643

Durchschnittsgeschw.: 196,854 km/h 2. Max Verstappen (NED) Red Bull +01,281 3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +02,342 4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +18,222 5. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +24,744 6. Nico Hülkenberg (GER) Renault +01:27,210 7. Carlos Sainz jr. (ESP) Renault +01:34,944 8. Sergio Perez (MEX) Racing Point Force India +01:41,080 9. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso +1 Runde 10. Marcus Ericsson (SWE) Sauber +1 Runde 11. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren +1 Runde 12. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso +1 Runde 13. Sergej Sirotkin (RUS) Williams +1 Runde 14. Lance Stroll (CAN) Williams +2 Runden ~ Disqualifiziert: Kevin Magnussen (DEN) Haas, Esteban Ocon (FRA) Racing Point Force India

Ausgeschieden: Fernando Alonso (ESP) McLaren, Romain Grosjean (FRA) Haas, Charles Leclerc (MON) Sauber, Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull

Schnellste Runde: Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 40. Runde Zeit : 01:37,392, Durchschnitt : 203,780 km/h

WM-Stände (nach 18 von 21 Rennen)

~ 1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 346 2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 276 3. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 221 4. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 217 5. Max Verstappen (NED) Red Bull 191 6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 146 7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 61 8. Sergio Perez (MEX) Racing Point Force India 57 9. Kevin Magnussen (DEN) Haas 53 10. Fernando Alonso (ESP) McLaren 50 11. Esteban Ocon (FRA) Racing Point Force India 49 12. Carlos Sainz jr. (ESP) Renault 45 13. Romain Grosjean (FRA) Haas 31 14. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso 28 15. Charles Leclerc (MON) Sauber 21 16. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 8 17. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 7 18. Lance Stroll (CAN) Williams 6 19. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso 4 20. Sergej Sirotkin (RUS) Williams 1 ~ Konstrukteurs-WM (nach 18 von 21 Rennen)

~ 1. Mercedes 563 2. Ferrari 497 3. Red Bull 337 4. Renault 106 5. Haas 84 6. McLaren 58 7. Racing Point Force India 47 8. Toro Rosso 32 9. Sauber 28 10. Williams 7

~ Nächstes Rennen: Grand Prix von Mexiko am kommenden Sonntag (28. Oktober/Start 2010 Uhr MEZ)