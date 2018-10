Wiener Börse startet fester - ATX plus 0,78 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit festerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.253,15 Zählern um 25,11 Punkte oder 0,78 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.228,04). Bisher wurden 132.118 (Vortag: 148.839) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Auch das europäische Umfeld startete nach guten Asien-Vorgaben einheitlich mit Zugewinnen in die Sitzung. Zu den größeren Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten kurz nach Sitzungsbeginn Mayr-Melnhof, die mit plus 2,7 Prozent an die Freitagsgewinne anschließen konnten.

Lenzing konnten 1,9 Prozent an Wert gewinnen und Raiffeisen lagen 1,7 Prozent im Plus. UNIQA steigerten sich im Frühhandel um 1,5 Prozent. Banken und Versicherer zeigten sich auch in einem europäischen Branchenvergleich unter den größeren Gewinnern.

