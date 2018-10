Segeln: Hagara/Steinacher vor San Diego auf Platz vier

San Diego (Kalifornien) (APA) - Nach neun Podestplätzen in 21 Rennen hat das Boot der Doppel-Olympiasieger Roman Hagara und Hans Peter Steinacher beim 6. Saisonstopp der Extreme Sailing Series in San Diego Platz vier belegt. Der Sieg in Kalifornien ging an Oman Air. Beim Finale Anfang Dezember in Los Cabos/Mexiko will das insgesamt (Alinghi führt) auf Platz fünf liegende Red Bull Sailing Team den Podestplatz nachholen.