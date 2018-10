16-Jährige im Bezirk Korneuburg von Pkw erfasst und schwer verletzt

Bisamberg (APA) - Eine 16-Jährige ist am Wochenende in ihrem Heimatbezirk Korneuburg von einem Pkw erfasst worden und hat dabei schwere Kopf- und Beinverletzungen erlitten. Die Jugendliche hatte laut Polizeiangaben vom Montag am Samstagabend die B3 in Bisamberg überquert und wurde dabei von einem 17-jährigen Autolenker angefahren. Das verletzte Mädchen wurde ins AKH Wien eingeliefert.

Ein beim Pkw-Fahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ. Das Unfallauto wurde im Frontbereich schwer beschädigt.