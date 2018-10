Tennis: Weltranglisten - Thiem unverändert Siebenter

Wien (APA) - In der weiter von Rafael Nadal mit knappem Vorsprung angeführten Tennis-Weltrangliste hat es am Montag keine Änderung auf den ersten acht Positionen gegeben. Dominic Thiem rangiert weiter an der siebenten Stelle. Dahinter rückte Wien-Starter John Isner (USA) vom zehnten auf den neunten Platz vor.

In der Saisonwertung (Race to London) ist Thiem vor den Turnieren dieser Woche in Wien und Basel weiter Achter. Seine Verfolger Isner und Kei Nishikori sind auch Rivalen beim Heimturnier.

Im Damenranking ist die Deutsche Angelique Kerber neue Zweite hinter Simona Halep (Rumänien), sie überholte die Dänin Caroline Wozniacki.

~ Die Tennis-Weltranglisten vom 22. Oktober:

HERREN: 1. ( 1) Rafael Nadal (ESP) 7.660 Punkte 2. ( 2) Novak Djokovic (SRB) 7.445 3. ( 3) Roger Federer (SUI) 6.260 4. ( 4) Juan Martin del Potro (ARG) 5.760 5. ( 5) Alexander Zverev (GER) 5.025 6. ( 6) Marin Cilic (CRO) 4.185 7. ( 7) Dominic Thiem (AUT) 3.825 8. ( 8) Kevin Anderson (RSA) 3.730 9. ( 10) John Isner (USA) 3.380 10. ( 9) Grigor Dimitrow (BUL) 3.335

Weiter: 137. (137) Dennis Novak (AUT) 427 160. (152) Gerald Melzer (AUT) 352 190. (183) Sebastian Ofner (AUT) 292

Race to London: 1. Nadal 7.480 * - 2. Djokovic 7.445 * - 3. Del Potro 5.300 * - 4. Federer 5.160 * - 5. Zverev 4.770 * - 6. Cilic 3.825 - 7. Anderson 3.720 - 8. Thiem 3.535 - 9. Isner 3.020 - 10. Kei Nishikori (JPN) 3.000

Doppel: 1. (1) Mike Bryan (USA) 9.350 - 2. (2) Oliver Marach (AUT) 7.090 - 3. (3) Mate Pavic (CRO) 6.890 - 4. (4) Lukas Kubot (POL) und Marcelo Melo (BRA), je 6.600. Weiter: 17. (16) Alexander Peya (AUT) 4.045

Race: 1. Marach/Pavic 7.250 * - 2. Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) 5.830 * - 3. Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA) 5.070 * - 4. Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA) 4.940 *. Weiter: 8. (8) Peya/ Nikola Mektic (AUT/CRO) 3.920

* für ATP-Tour-Finale in London (11.-18.11.) qualifiziert

DEN: 1. ( 1) Simona Halep (ROU) 6.921 Punkte 2. ( 3) Angelique Kerber (GER) 5.375 3. ( 2) Caroline Wozniacki (DEN) 5.086 4. ( 4) Naomi Osaka (JPN) 4.740 5. ( 7) Petra Kvitova (CZE) 4.255 6. ( 8) Sloane Stephens (USA) 3.943 7. ( 6) Elina Switolina (UKR) 3.850 8. ( 5) Karolina Pliskova (CZE) 3.840 9. ( 10) Kiki Bertens (NED) 3.710 10. ( 14) Darja Kasatkina (RUS) 3.315

Weiter: 188. (190) Barbara Haas (AUT) 303 222. (225) Julia Grabher (AUT) 259 ~