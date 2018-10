Mofa-Fahrer bei Kollision mit Pkw in Wien schwer verletzt

Wien (APA) - Ein Mofafahrer ist am Sonntag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Wien-Liesing schwer verletzt worden. Der Autolenker (78) wollte die Jochen-Rindt-Straße in gerader Richtung übersetzen, der 37-Jährige die Kreuzung mit der Tenschertstraße ebenfalls überqueren. Der Mofafahrer bremste, stürzte und prallte seitlich gegen den Pkw. Was das Bremsmanöver ausgelöst hat, war laut Polizei noch unklar.