Toto: Nach Doppeljackpot winken 175.000 Euro für Dreizehner

Wien (APA) - Keinen Dreizehner hat es in der Toto-Runde am Wochenende gegeben. In der Runde 43A - Annahmeschluss ist am Dienstag um 18.45 Uhr - winken einem Solo-Gewinner im ersten Rang rund 175.000 Euro. In der Torwette blieben fast 36.000 Euro im Topf.

Gewinnermittlung der Toto Runde 42B:

~ Kein Dreizehner, im Topf blieben 157.242,22 Euro

3 Zwölfer zu je 5.803,50 33 Elfer zu je 92,00 255 Zehner zu je 23,80 125 5er Bonus zu je 20,20

Torwette 1. Rang: Jackpot zu 35.986,80 Torwette 2. Rang: 2 Gewinner zu je 479,50 Torwette 3. Rang: 36 Gewinner zu je 33,30

Hattrick: Jackpot zu 109.930,05 ~