SWV-Burgenland-Präsident Hackl übergibt an Schwentenwein

Eisenstadt (APA) - Die Spitze der SPÖ Burgenland hat am Montag in Eisenstadt Gerald Schwentenwein als designierten Nachfolger des Präsidenten des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Burgenland (SWV), Oswald Hackl, präsentiert. Schwentenwein wird Spitzenkandidat für die Wirtschaftskammerwahl im Frühjahr 2020. Wann der Wechsel an der Spitze erfolgt, ist noch offen, hieß es auf APA-Nachfrage.

Schwentenwein führt seit dem Jahr 2000 ein Baubetreuungsunternehmen und ist seit 2010 im Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband tätig. „Mein Hauptanliegen ist es, dass wieder mehr burgenländische Unternehmen im Burgenland beschäftigt und im Gegensatz dazu ausländische Betriebe ohne entsprechender Kollektivvertragsregelung zurückgedrängt werden. Diese Wettbewerbsverzerrung ist nicht tragbar“, so der 55-jährige Schattendorfer in einer Aussendung.

