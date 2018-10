Eishockey: Black Wings Linz verpflichteten Stürmer Davies

Linz (APA) - Der Eishockey-Club Black Wings Linz hat auf den mehrmonatigen Ausfall von Jordan Hickmott (Schulteroperation) reagiert und am Montag die Verpflichtung von Stürmer Michael Davies bekanntgegeben. Der 31-jährige US-Amerikaner war in den vergangenen vier Jahren in der Deutschen Eishockey Liga engagiert und hat sich zuletzt in seiner Heimat fit gehalten.

Davies unterschrieb einen Try-Out-Vertrag, der vorerst für einen Monat gültig ist. Die Linzer hoffen, dass er schon am Wochenende sein Debüt geben kann.