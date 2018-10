Trumau (APA) - Ein 52-jähriger Oberösterreicher ist am Montagvormittag bei Arbeiten auf einem Firmengebäude in Trumau (Bezirk Baden) durch eine nicht ganz geschlossene Zwischendecke sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde verletzt und mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Die Ursache für den Absturz war unklar. Das Arbeitsinspektorat wurde bei der Unfallerhebung beigezogen.