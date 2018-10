Südtirol-Wahl: Salvini: „Wähler mit Regierungsarbeit zufrieden“

Trient/Mailand (APA) - Italiens Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, führt die positiven Resultate seiner Partei bei den Landtagswahlen in Trentino und in Südtirol am Sonntag auf die Leistungen der italienischen Regierung zurück. „Das sind die ersten Wahlen seit unserem Amtsantritt. Das Wahlergebnis bezeugt, dass die Leute mit der Arbeit der Lega in diesen vier Monaten zufrieden sind“, so Salvini.

Die Lega sei die stärkste Einzelpartei in der Stadt Bozen, sowie im gesamten Trentino. In Trentino schaffte der Salvini-Vertraute und Staatssekretär im italienischen Gesundheitsministerium, Maurizio Fugatti, die Wahl zum neuen Landeshauptmann, während sich die Lega klar als stärkste Einzelpartei in der autonomen Provinz behauptete.

„Erstmals in der Geschichte Trentino Südtirols muss die Linke nach Hause gehen“, kommentierte der Vizepremier. Vor allem das Ergebnis der Lega bei den Trentiner Landtagswahlen sei eklatant. „Die Bürger glauben mehr uns als Brüssel oder den Medien. Diese Resultate spornen mich noch mehr an, in Sachen Sicherheit und Einwanderung weiterzuarbeiten“, sagte Salvini bei einer Pressekonferenz am Montag in Mailand.

Bei den Trentiner Wahl setzte sich der Salvini-Kandidat Fugatti laut vorläufigen Ergebnissen mit 47 Prozent der Stimmen durch. Sein Mitte-Links-Rivale Giorgio Tonini musste sich mit 24 Prozent der Stimmen begnügen. Der bisher regierende Landeshauptmann Ugo Rossi schaffte es lediglich auf 12 Prozent.

Die Lega behauptete sich als stärkste Einzelpartei und vervierfachte ihre Stimmen gegenüber 2013 auf 27 Prozent. Die Demokratische Partei (PD) musste sich mit 13 Prozent der Stimmen begnügen. Die in Rom regierende Fünf Sterne-Bewegung kam nicht über 7 Prozent hinaus.

Rund 427.000 Wahlberechtigte waren aufgerufen, über die Zusammensetzung des 35 Mandate umfassenden Landesparlaments zu entscheiden. Insgesamt beteiligten sich 22 Wahllisten mit 699 Kandidaten an den Wahlen.