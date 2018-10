Wiener Börse (Einheitswerte) - Mehrheitlich unverändert

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Montag drei Kursgewinnern zwei -verlierer und zehn unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank Stämme mit 1.855 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren Manner mit plus 4,84 Prozent auf 65,00 Euro (zehn Aktien), SW Umwelttechnik mit plus 1,15 Prozent auf 8,80 Euro (25 Aktien) und BTV Stämme mit plus 0,81 Prozent auf 24,80 Euro (119 Aktien).

Die beiden Verlierer waren K Industries mit minus 2,86 Prozent auf 61,20 Euro (200 Aktien) und Oberbank Vorzüge mit minus 0,58 Prozent auf 85,00 Euro (949 Aktien).

Im Segment mid market stiegen Biovolt um 4,60 Prozent auf 9,10 Euro (20.072 Stück). DWH zeigten sich unverändert bei 4,72 Euro (10.930 Stück).