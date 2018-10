Budapest (APA) - Die Budapester Börse bleibt am heutigen Montag und am morgigen Dienstag feiertagsbedingt geschlossen. Am Freitag ging der ungarische Leitindex BUX auf 37.185,93 Punkten ins deutlich verlängerte Wochenende.

Nächster regulärer Handelstag ist für den ungarischen Aktienmarkt am Mittwoch dem 24. Oktober.

