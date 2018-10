Fußball: Herbstsaison für Austria-Kapitän Grünwald wohl zu Ende

Wien (APA) - Fußball-Bundesligist Austria Wien muss in der Herbstsaison wohl auf Kapitän Alexander Grünwald verzichten. Der 29-Jährige erlitt im Heimspiel gegen Sturm Graz am Sonntag eine Schulterluxation, bei der auch die Gelenklippe (Labrum) riss. Das teilte der Club am Montagnachmittag mit.

Weitere Untersuchungen seien noch ausständig, von einer Operation bis hin zu einer konservativen Behandlung sei derzeit alles möglich. Die vergangene Saison hatte Grünwald mit einer Knieverletzung fast zur Gänze verpasst.