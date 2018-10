Biber fällte in Deutschland 20-Meter-Baum und beschädigte Jacht

Schwerin (APA/dpa) - Ein Biber hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Baum gefällt und damit ein Motorboot beschädigt. Das Tier nagte bei Lübz an einer etwa 20 Meter hohen Pappel am Ufer der Müritz-Elde-Wasserstraße, wie die Wasserschutzpolizei am Montag mitteilte. Der Baum schlug demnach genau auf der zehn Meter langen Jacht mit zwei Urlaubern auf.

Das Pärchen an Bord sei gerade unter Deck gewesen und unverletzt geblieben. Der Vorfall habe sich bereits am 18. Oktober ereignet, sei aber erst später bekannt geworden.

„Da war viel Glück im Spiel“, sagte ein Sprecher des Amtes. Der Biber habe den Stamm mit einem Durchmesser von etwa 50 Zentimetern so geschickt „gefällt“, dass die Krone auf das Boot fiel. „Die Jacht war zum Glück aus Metall und konnte noch aus eigener Kraft nach Westen nach Parchim weiterfahren“, so der Sprecher. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

(S E R V I C E - Mitteilung der deutschen Wasserschutzpolizei: http://go.apa.at/xN7neQj5)