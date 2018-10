Druckerei für Falschgeld in bulgarischem Hotel ausgehoben

Sofia (APA/dpa) - In einem Hotel im bulgarischen Badeort Slantschew Brjag ist eine Druckerei für Falschgeld ausgehoben worden. Im Hotelkeller und in mehreren Wohnungen in anderen Landesteilen wurden gefälschte Banknoten im Wert von 11,6 Millionen Euro und 1,7 Millionen Dollar sichergestellt.

Vier Menschen wurden festgenommen, wie die bulgarische Polizei am Montag mitteilte. Unter ihnen sei auch der Hotelbesitzer, berichtete das bulgarische Staatsfernsehen. Die gefälschten 500- und 100-Euro sowie 50-Dollar-Banknoten waren nach Einschätzung der Ermittler von hoher Qualität. Das Falschgeld soll nun auch bei Europol analysiert werden.