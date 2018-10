Fußball: Arnautovic-Club West Ham halbes Jahr ohne Jarmolenko

London (APA/Reuters) - Der englische Fußball-Erstligist West Ham United muss ein halbes Jahr auf Andrej Jarmolenko verzichten. Der ukrainische Flügelspieler vom Club des ÖFB-Teamspielers Marko Arnautovic unterzog sich einer Operation an einer Achillessehne, wie der Londoner Club am Montag mitteilte. Jarmolenko verletzte sich bei West Hams 0:1-Heimniederlage gegen Tottenham Hotspur am Samstag.