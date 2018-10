UBS-Angestellte können in China frei ein- und ausreisen

Hongkong/Zürich (APA/awp/sda/Reuters) - Die Mitarbeiter der UBS können nach Angaben der Schweizer Großbank in China wieder „frei ein- und ausreisen“. Das Geschäft im dem Land verlaufe normal, erklärte das Institut am Dienstag. Vergangene Woche war eine UBS-Mitarbeiterin von den chinesischen Behörden an der Ausreise gehindert worden.

Es handelte sich um eine in Singapur ansässige Kundenberaterin in der Vermögensverwaltungssparte der Schweizer Bank. Darauf hatten mehrere andere Großbanken ihren Angestellten von China-Reisen abgeraten.

